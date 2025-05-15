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За сломанный холодильник житель Красноярского края получит почти 60 тысяч рублей

Магазин вернул потребителю почти 60 тысяч рублей за некачественный холодильник.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Назарово вернут почти 60 тысяч рублей за некачественный холодильник. В Роспотребнадзор Красноярского края обратился пожилой мужчина с просьбой разрешить спорную ситуацию, сложившуюся после покупки бытовой техники.

Со слов горожанина, почти два года назад он приобрел холодильник за 34 599 рублей в магазине на улице Арбузова. Через полгода в товаре проявился недостаток — плохо работала морозильная камера.

— Техника трижды сдавалась на гарантийный ремонт, но неисправность проявлялась снова и снова, — добавили в ведомстве.

После двух лет эксплуатации назаровец потребовал расторгнуть договор купли-продажи. Делать это магазин отказался.

Специалисты Управления обратились в суд с исковым заявлением к торговой точке о взыскании стоимости товара, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

В итоге стороны заключили мировое соглашение. Горожанину выплатили 59 999 рублей.