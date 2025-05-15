За сломанный холодильник житель Красноярского края получит почти 60 тысяч рублей

Жителю Назарово вернут почти 60 тысяч рублей за некачественный холодильник. В Роспотребнадзор Красноярского края обратился пожилой мужчина с просьбой разрешить спорную ситуацию, сложившуюся после покупки бытовой техники.
Со слов горожанина, почти два года назад он приобрел холодильник за 34 599 рублей в магазине на улице Арбузова. Через полгода в товаре проявился недостаток — плохо работала морозильная камера.
— Техника трижды сдавалась на гарантийный ремонт, но неисправность проявлялась снова и снова, — добавили в ведомстве.
После двух лет эксплуатации назаровец потребовал расторгнуть договор купли-продажи. Делать это магазин отказался.
Специалисты Управления обратились в суд с исковым заявлением к торговой точке о взыскании стоимости товара, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.
В итоге стороны заключили мировое соглашение. Горожанину выплатили 59 999 рублей.