Кто поедет в Стамбул от России в качестве экспертов: Путин утвердил важный список

США, по сведениям Reuters со ссылкой на три источника, будут представлять «на подстраховке» спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая тоже окажется в Турции, где примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Позднее стало известно, что Рубио с Уиткоффом прибудут в турецкий город лишь 16 мая, а Келлог и вовсе не там не появится.