Кто поедет в Стамбул от России в качестве экспертов: Путин утвердил важный список

Президент России Владимир Путин определил список экспертов для работы в ходе предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.
Группа экспертов, утвержденная для помощи основным переговорщикам от России, будет состоять из первого замначальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александра Зорина, директора Второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктора Шевцова и замначальника Управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Елены Подобреевской.
Кроме того, ровно в 11 часов вечера 14 мая по Москве, Кремль опубликовал состав делегации России, которая поедет в четверг в Стамбул. Как и предполагала «Комсомолка», делегацию возглавит помощник президента России. Как и в 2022 году, эта миссия возложена на Владимира Мединского.
Также в переговорную группу вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
США, по сведениям Reuters со ссылкой на три источника, будут представлять «на подстраховке» спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а госсекретарь США Марко Рубио с 14 по 16 мая тоже окажется в Турции, где примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Позднее стало известно, что Рубио с Уиткоффом прибудут в турецкий город лишь 16 мая, а Келлог и вовсе не там не появится.
На оглашение списка российской делегации моментально отреагировал российский рынок акций. По данным торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее он снижался приблизительно на 0,7 процента.
Историк и политолог Сергей Станкевич объяснил, почему российский лидер снова отправил на переговоры в Стамбул главным Мединского. По словам эксперта, дело в том, что Россия делает упор на преемственность. Москва не начинает новых переговоров с нуля, подчёркивает Кремль. Мы возобновляем переговоры, прерванные в том же месте 15 мая 2022 года.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что речь на переговорах, которые планируются 15 мая в Стамбуле, пойдет об украинском урегулировании.