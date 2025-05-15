WSJ: учёные NASA обнаружили под ледниками Гренландии комплекс тоннелей

Напомним, в июле 2024 года журнал Science Advances опубликовал исследование международной группы учёных, которые обнаружили под ледниками Антарктиды обширную трансконтинентальную речную систему, существовавшую примерно 34−44 млн лет назад. Биогеохимические данные показали, что на местную экосистему влиял органический и силикатный материал, переносимый реками.