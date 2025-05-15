WSJ: учёные NASA обнаружили под ледниками Гренландии комплекс тоннелей

Замороженный комплекс тоннелей был обнаружен специалистами управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подо льдами в Гренландии, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Учёные тестировали новую радарную систему над северной частью острова. Они случайно наткнулись на военную базу США «Кэмп Сенчури», которая была давно закрыта.
По данным журналистов, объект начал работу в период холодной войны. Он действовал до 1967 года.
Напомним, в июле 2024 года журнал Science Advances опубликовал исследование международной группы учёных, которые обнаружили под ледниками Антарктиды обширную трансконтинентальную речную систему, существовавшую примерно 34−44 млн лет назад. Биогеохимические данные показали, что на местную экосистему влиял органический и силикатный материал, переносимый реками.