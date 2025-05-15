В Октябрьском округе Омска запланировали 3,35 тысячи «квадратов» жилья

Обозначено, что в результате на вверяемой застройщику территории спустя 5 лет должно появиться около 3,35 тысячи «квадратов» жилья. При этом на земле разрешено возведение домов средней этажности, то есть в 5−8 этажей. При этом предстоит решить вопрос с двумя встающими на пути застройки сооружениями электроэнергетики, иных «помех» на территории не зафиксировано.