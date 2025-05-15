В Октябрьском округе Омска запланировали 3,35 тысячи «квадратов» жилья

В минувшую среду, 14 мая 2025 года, опубликован проект постановления городской администрации о комплексной застройке части территории Октябрьского округа. Согласно документу, речь идет о порядка 0,5 гектара в границах трех земельных участков в районе Камерного переулка и улицы 6-й Шинной неподалеку от остановки «5-я Кордная».
Обозначено, что в результате на вверяемой застройщику территории спустя 5 лет должно появиться около 3,35 тысячи «квадратов» жилья. При этом на земле разрешено возведение домов средней этажности, то есть в 5−8 этажей. При этом предстоит решить вопрос с двумя встающими на пути застройки сооружениями электроэнергетики, иных «помех» на территории не зафиксировано.
Напомним, в 2024—2025 годах городской администрацией намечен ряд территорий для комплексной застройки, в том числе порядка 30 га в границах улиц 16-й Северной, Красный Пахарь, 7-й Северной и Герцена.