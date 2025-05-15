ТАСС: Главу отдела Росалкогольтабакконтроля по ЦФО Гордубей обвиняют во взятке

Глава отдела Росалкогольтабакконтроля по ЦФО Наталья Гордубей арестована по коррупционному делу. Чиновнице вменяется получение взятки, пишет ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания по делу Гордубей.
«Гордубей обвиняется в том, что поучила от взяткодателя на банковскую карту сумму взятки в 20 тыс. рублей», — сказано в публикации.
Чиновница также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, однако размер незаконно полученного ей вознаграждения не приводится.
Сообщается, что Наталья Гордубей не признала вину. Известно также, что обвинения предъявлены главе отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Дмитрию Мосину и индивидуальному предпринимателю Денису Бурееву, который торгует табачной продукцией и алкоголем в Тульской области.
Накануне по подозрению во взятке задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко, а на его подчиненного заведено уголовное дело по посредничеству в получении взятки.
Также сообщалось, что помощника полицейского из Петербурга задержали по делу о получении взятки.