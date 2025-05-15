ТАСС: Главу отдела Росалкогольтабакконтроля по ЦФО Гордубей обвиняют во взятке

Сообщается, что Наталья Гордубей не признала вину. Известно также, что обвинения предъявлены главе отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Дмитрию Мосину и индивидуальному предпринимателю Денису Бурееву, который торгует табачной продукцией и алкоголем в Тульской области.