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ТАСС: Главу отдела Росалкогольтабакконтроля по ЦФО Гордубей обвиняют во взятке

Чиновницу Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками обвиняют во взятке в 20 тыс. рублей и в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Глава отдела Росалкогольтабакконтроля по ЦФО Наталья Гордубей арестована по коррупционному делу. Чиновнице вменяется получение взятки, пишет ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания по делу Гордубей.

«Гордубей обвиняется в том, что поучила от взяткодателя на банковскую карту сумму взятки в 20 тыс. рублей», — сказано в публикации.

Чиновница также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, однако размер незаконно полученного ей вознаграждения не приводится.

Сообщается, что Наталья Гордубей не признала вину. Известно также, что обвинения предъявлены главе отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Дмитрию Мосину и индивидуальному предпринимателю Денису Бурееву, который торгует табачной продукцией и алкоголем в Тульской области.

Накануне по подозрению во взятке задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко, а на его подчиненного заведено уголовное дело по посредничеству в получении взятки.

Также сообщалось, что помощника полицейского из Петербурга задержали по делу о получении взятки.