CNN: Экс-возлюбленная рэпера Diddy Вентура дала показания в суде

Американская певица и бывшая девушка рэпера Шона Комбса, которого общественность знает под псевдонимом Diddy, Кассандра Вентура рассказала во время судебного разбирательства о многочисленных оргиях, которые организовывал артист. Об этом сообщили на телеканале CNN.
Суд над музыкантом стартовал 12 мая. При этом экс-возлюбленная подавала иск о сексуальном насилии со стороны Комбса еще в феврале прошлого года.
— Она описала физическое насилие, которому, по ее словам, она подвергалась со стороны Комбса, и дала показания о наркотических оргиях, которые он организовывал, — отметили в материале.
Впервые рэпер заставил Вентуру принять участие в его вечеринке, когда ей исполнилось 22 года. Тогда она согласилась на это, чтобы порадовать своего парня.
Певица не знала, к каким именно последствиям это приведет. По ее словам, она по несколько дней не спала, музыкант постоянно контролировал ее внешний вид и каждое действие до мельчайших деталей.
При этом у Вентуры не было возможности связаться с кем-либо — подчиненные Комбса забирали у девушки личные вещи, если рэпера не устраивало ее поведение, уточнили на телеканале.
Недавно один из адвокатов американского рэп-исполнителя отказался представлять его интересы, заявив, что не может делать это эффективно.