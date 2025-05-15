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Flightradar24: в Стамбул прилетел самолет Специального летного отряда «Россия»

Борт Специального летного отряда «Россия» прибыл в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

Борт Специального летного отряда «Россия» прибыл в турецкий Стамбул. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.

Отметим, минувшим вечером Ил-62М вылетел со стороны военного аэропорта Чкаловский в подмосковном Щелково. Долетев до Астрахани, самолет развернулся в сторону Волгограда и оттуда уже взял курс на Стамбул. На двух участках пути отслеживание лайнера было недоступно.

Накануне российский президент Владимир Путин утвердил состав переговорной группы и группы экспертов на переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Позже эксперты объяснили, почему Путин выбрал Стамбул и именно 15 мая для переговоров с режимом Владимира Зеленского.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что российская делегация в Стамбуле планирует достичь соглашения о мире.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.