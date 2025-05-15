Flightradar24: в Стамбул прилетел самолет Специального летного отряда «Россия»

Отметим, минувшим вечером Ил-62М вылетел со стороны военного аэропорта Чкаловский в подмосковном Щелково. Долетев до Астрахани, самолет развернулся в сторону Волгограда и оттуда уже взял курс на Стамбул. На двух участках пути отслеживание лайнера было недоступно.