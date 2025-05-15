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Как отдохнут казахстанцы в июне 2025 года: календарь

Лето для казахстанцев начнется с приятного: в июне 2025 года жителей страны ждет дополнительный день отдыха. Tengri Life подготовили удобный календарь выходных и праздников, чтобы вы могли заранее спланировать свои возможные поездки и отдых.

Источник: Tengrinews

Главным событием месяца станет праздник Курбан айт, благодаря которому казахстанцы смогут, вероятно, насладиться подряд тремя днями отдыха.

Когда празднуется Курбан айт в 2025 году

По предварительным данным, Курбан айт в 2025 году будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. Об этом сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Пятидневная рабочая неделя:

  • 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота, воскресенье) — выходные дни.

Шестидневная рабочая неделя:

  • 6 июня (пятница) — выходной;
  • 7 июня (суббота) — рабочий день;
  • 8 июня (воскресенье) — выходной.

Важно: в ДУМК уточнили, что точная дата начала Курбан айта будет объявлена ближе к концу мая, так как она зависит от лунного календаря. Возможен сдвиг на один день.

Что такое Курбан айт

Курбан айт отмечается на 70-й день после завершения священного месяца Рамазан. Праздник символизирует жертвенность, милосердие и помощь ближним.

В этот день:

  • совершается праздничная молитва — айт-намаз в мечетях;
  • верующие приносят в жертву животное (барана, корову или верблюда);
  • мясо делится между семьей, соседями и малоимущими.

Решение о дате празднования официально утверждает Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на основании рекомендаций духовенства.

Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне 2025 года

При пятидневной рабочей неделе в июне будет 10 выходных дней, включая праздничные даты. Проработают в этом месяце казахстанцы 20 дней.

При шестидневной рабочей неделе получится 6 дней отдыха. Рабочих дней для жителей страны будет всего 24.

Профессиональные праздники

Июнь также богат на профессиональные праздники, которые, хоть и не являются официальными выходными, отмечаются в различных сферах:

  • 5 июня — День эколога;
  • 7 июня — День работников антимонопольного органа;
  • 9 июня — День военнослужащих и спецподразделений;
  • 23 июня — День полиции и День госслужащего;
  • 24 июня — День судей и работников судов;
  • Второе воскресенье июня — День работников легкой промышленности и День животноводов;
  • Третье воскресенье июня — День медицинского работника;
  • 28 июня — День работников СМИ.