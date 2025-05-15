Как отдохнут казахстанцы в июне 2025 года: календарь

Главным событием месяца станет праздник Курбан айт, благодаря которому казахстанцы смогут, вероятно, насладиться подряд тремя днями отдыха.
Когда празднуется Курбан айт в 2025 году
По предварительным данным, Курбан айт в 2025 году будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. Об этом сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).
Пятидневная рабочая неделя:
- 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота, воскресенье) — выходные дни.
Шестидневная рабочая неделя:
- 6 июня (пятница) — выходной;
- 7 июня (суббота) — рабочий день;
- 8 июня (воскресенье) — выходной.
Важно: в ДУМК уточнили, что точная дата начала Курбан айта будет объявлена ближе к концу мая, так как она зависит от лунного календаря. Возможен сдвиг на один день.
Что такое Курбан айт
Курбан айт отмечается на 70-й день после завершения священного месяца Рамазан. Праздник символизирует жертвенность, милосердие и помощь ближним.
В этот день:
- совершается праздничная молитва — айт-намаз в мечетях;
- верующие приносят в жертву животное (барана, корову или верблюда);
- мясо делится между семьей, соседями и малоимущими.
Решение о дате празднования официально утверждает Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на основании рекомендаций духовенства.
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне 2025 года
При пятидневной рабочей неделе в июне будет 10 выходных дней, включая праздничные даты. Проработают в этом месяце казахстанцы 20 дней.
При шестидневной рабочей неделе получится 6 дней отдыха. Рабочих дней для жителей страны будет всего 24.
Профессиональные праздники
Июнь также богат на профессиональные праздники, которые, хоть и не являются официальными выходными, отмечаются в различных сферах:
- 5 июня — День эколога;
- 7 июня — День работников антимонопольного органа;
- 9 июня — День военнослужащих и спецподразделений;
- 23 июня — День полиции и День госслужащего;
- 24 июня — День судей и работников судов;
- Второе воскресенье июня — День работников легкой промышленности и День животноводов;
- Третье воскресенье июня — День медицинского работника;
- 28 июня — День работников СМИ.