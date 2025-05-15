Умер один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин, ему было 97 лет

Ричард Гарвин ушёл из жизни 13 мая в своём доме в городе Скарсдейл (штат Нью-Йорк). Он родился в 1928 году и уже в 21 год защитил докторскую диссертацию под руководством Энрико Ферми. В 23 года вместе с коллегами он участвовал в создании первой американской действенной термоядерной бомбы.