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Умер один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин, ему было 97 лет

На 98-м году жизни скончался физик Ричард Лоуренс Гарвин — один из создателей американской водородной бомбы. Об этом 14 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына учёного.

Источник: Life.ru

Ричард Гарвин ушёл из жизни 13 мая в своём доме в городе Скарсдейл (штат Нью-Йорк). Он родился в 1928 году и уже в 21 год защитил докторскую диссертацию под руководством Энрико Ферми. В 23 года вместе с коллегами он участвовал в создании первой американской действенной термоядерной бомбы.

В течение десятилетий Гарвин был советником по вопросам науки и ядерной безопасности при многих президентах США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. Он является автором более 500 научных работ и 47 патентов, а также обладателем Национальной научной медали США.

Ранее в Самаре на 58-м году жизни скончался основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин. Он начал свой бизнес в 1991 году с небольшого кафе, а затем создал известный бренд тортов и десертов. Сульдин лично контролировал производство и уделял внимание каждой детали, что позволило его продукции завоевать популярность по всей России.