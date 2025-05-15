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Экс-председатель совета директоров омского «Авангарда» возвращается в КХЛ

Ожидается, что Александр Крылов возглавит китайский «Куньлунь».

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Александр Крылов, ранее занимавший пост председателя совета директоров омского «Авангарда», возвращается в Континентальную хоккейную лигу. По информации хоккейного обозревателя Алексея Шевченко, его новым местом работы станет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Официальное сообщение о вступлении в должность ожидается в скором времени. Отметим, что в сезоне 2025/26 команда продолжит выступать в Мытищах.

Шевченко также выразил мнение, что Крылову необходимо показать достойный результат в первый же год работы. В противном случае, при повторении текущих показателей, но с внушительным финансированием, это вызовет насмешки, особенно со стороны болельщиков из Балашихи. Журналист подчеркнул талант Крылова в организации ярких мероприятий и выразил надежду на праздничную атмосферу в Мытищах. Однако он отметил, что умение создавать зрелище и строить сильную команду — это разные вещи, и их сочетание может стать непростой задачей.

Напомним, что Крылов покинул «Авангард» летом 2023 года. За время его руководства омская команда дважды играла в финале Кубка Гагарина, выиграв его в 2021 году. Одним из значимых достижений Крылова считается строительство «G-Drive Арены».

Ранее мы писали, что канадец Луи Робитайл назначен на пост главного тренера команды «Омские крылья» ВХЛ.