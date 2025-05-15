Экс-председатель совета директоров омского «Авангарда» возвращается в КХЛ

Шевченко также выразил мнение, что Крылову необходимо показать достойный результат в первый же год работы. В противном случае, при повторении текущих показателей, но с внушительным финансированием, это вызовет насмешки, особенно со стороны болельщиков из Балашихи. Журналист подчеркнул талант Крылова в организации ярких мероприятий и выразил надежду на праздничную атмосферу в Мытищах. Однако он отметил, что умение создавать зрелище и строить сильную команду — это разные вещи, и их сочетание может стать непростой задачей.