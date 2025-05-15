Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверг станет самым теплым днем в Челябинской области на этой неделе

Четверг станет самым теплым днем в Челябинской области на этой неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°

По уточненной информации синоптиков, днем 15 мая при переменной облачности местами прошумят небольшие дожди, возможны и грозы. Утром кое-где образуются туманы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 17 м/с. Температура воздуха после полудня плюс 19−24, в горах — до 16.

Непосредственно в Челябинске пройдет слабый дождь, плюс 21−23, местами порывы ветра до 14 м/с.

В пятницу и субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, ночью плюс 6−11, днем плюс 16−21. Ветер 16 мая северо-западный, 17 мая — северо-западный, северный 5−10 м/с.