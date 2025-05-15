Как РФ «засветилась» на Евровидении: «Бурановские бабушки», советская Лайка и челябинский директор Tommy Cash

«К сожалению, психиатрическая больница открыла свои двери в Европейском Союзе. И позволяет всяким высказываться в отношении того или иного исполнителя. Евровидение — это конкурс песни, прежде всего, и политики, как правило, там не должно быть. Но вот я могу вам сказать, что с 2003 года, когда я побывал впервые на Евровидении, это было в Риге с группой Тату, потом в 2011 году с Лешей Воробьевым, уже тогда политика возымела огромное действие», — рассказал Дзюник.