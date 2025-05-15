Россиянам объяснили, как популярный сахарозаменитель вредит здоровью печени

Сахар считается одним из самых вредных продуктов для здоровья. В попытке питаться правильнее многие люди ищут ему замену и часто выбирают фруктозу, считая ее более «здоровой» альтернативой. Однако это может быть опасной ошибкой. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог и диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева.
— Сахарозаменителем часто называют фруктозу, но на самом деле она — такой же простой углевод, как и наш обычный сахар, но еще более опасна для печени, поскольку фруктоза в больших количествах, — это повышенный риск жировой болезни печени, — отметила медик.
По словам врача, действительно полезной альтернативой могут быть только подсластители неуглеводного происхождения — например, стевия. Ее экстракт в сотни раз слаще сахара, не содержит калорий и не влияет на уровень глюкозы. Но даже с ним важно соблюдать меру.
— Безопасен ли стевиозид и схожие подсластители? Знаете, вопрос в объемах потребления. До 20 доз в сутки — допустимый объем, выше — уже критично. Так что я бы сказала — относительно безопасно, — пояснила Вараева.