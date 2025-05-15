Россиянам объяснили, как популярный сахарозаменитель вредит здоровью печени

Сахар считается одним из самых вредных продуктов для здоровья. В попытке питаться правильнее многие люди ищут ему замену и часто выбирают фруктозу, считая ее более «здоровой» альтернативой. Однако это может быть опасной ошибкой. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог и диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева.