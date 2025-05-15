Ученые NASA нашли во льдах Гренландии заброшенную ядерную базу США

Команда исследователей из NASA нечаянно обнаружила в ходе пробного запуска радарной системы заброшенную ядерную базу США времен холодной войны в ледниках Гренландии. Об этом во вторник, 13 мая, рассказали в The Wall Street Journal.
В материале отметили, что база носит название Camp Century. Ученые нашли ее еще весной прошлого года, когда проводили тестовые испытания нового радара, способного видеть сквозь лед.
Под снегом оказались скрыты туннели и различные сооружения. Выяснилось, что они являются давно заброшенным форпостом.
Строительство базы частично завершили в 1959 года, когда страна была на пике холодной войны. Позже США прекратили вкладываться в проект по причине того, что ледяной покров слишком нестабилен для запуска ракет.
По данным WSJ, объект был спроектирован для размещения не менее 600 баллистических ракет средней дальности.
Недавно американские военные зафиксировали в Атлантическом океане неопознанные объекты длиной около 10−12 метров, которые двигаются со скоростью свыше 500 километров в час.