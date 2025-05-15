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Белгородские дети отдохнут летом в Краснодарском крае и Ростовской области

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Дети, проживающие в приграничных районах Белгородской области, отдохнут летом в Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях, а также в Крыму, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева.

Источник: Freepik

«Да, мы планируем… Дети поедут в Краснодарский край, Тульскую и Ростовскую области, Крым. Дети с приграничных территорий у нас сейчас в Туле. Лагерь “Бригантина. Белогорье” в Крыму, там круглогодично у нас тоже детки с приграничных территорий», — сказала Киреева, отвечая на вопрос о том, планируется ли отправить этим летом белгородских детей на отдых.