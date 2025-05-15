Белгородские дети отдохнут летом в Краснодарском крае и Ростовской области

«Да, мы планируем… Дети поедут в Краснодарский край, Тульскую и Ростовскую области, Крым. Дети с приграничных территорий у нас сейчас в Туле. Лагерь “Бригантина. Белогорье” в Крыму, там круглогодично у нас тоже детки с приграничных территорий», — сказала Киреева, отвечая на вопрос о том, планируется ли отправить этим летом белгородских детей на отдых.