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На уфимской улице обнаружили опасные деревья

В Уфе на улице Свердлова начали выкорчевывать гнилые деревья.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Свердлова начались работы по удалению гнилых деревьев. Как сообщил на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, специалисты выкорчевывают старые корни, так как древесина полностью сгнила и представляет опасность для горожан.

Нурдавлятов пояснил, что трухлявые деревья являются серьезным источником риска — они могут внезапно обрушиться в любой момент. В связи с этим в районе продолжается плановая работа по обновлению зеленого фонда.

Уже на следующей неделе на месте удаленных аварийных деревьев планируется высадка молодых крупномеров. По словам главы администрации, это позволит сохранить и обновить зеленый облик улиц Кировского района.

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