На уфимской улице обнаружили опасные деревья

В Уфе на улице Свердлова начались работы по удалению гнилых деревьев. Как сообщил на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, специалисты выкорчевывают старые корни, так как древесина полностью сгнила и представляет опасность для горожан.