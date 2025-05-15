Владимир Зеленский настаивал на личном присутствии президента РФ Владимира Путина на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в четверг 15 мая для того, чтобы добиться расположение американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал военный эксперт Анатоль Ливен.
«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это манёвром или трюком Зеленского, чтобы получить благосклонность Трампа, а не серьёзным предложением», — написал Ливен в статье для издания Responsible Statecraf, напомнив, что Киев недавно отвергал идею переговоров с Россией.
Ранее Зеленский заявлял, что возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле может стать решающим фактором.
Накануне Кремль опубликовал состав делегации России, которая поедет в четверг в Стамбул. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
При этом глава Крыма Аксенов указал на то, что Киев хочет использовать для перевооружения предполагаемую договоренность о перемирии.
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