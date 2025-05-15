Зачем Зеленский настаивал на присутствии Путина в Стамбуле: эксперт раскрыл суть трюка

«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это манёвром или трюком Зеленского, чтобы получить благосклонность Трампа, а не серьёзным предложением», — написал Ливен в статье для издания Responsible Statecraf, напомнив, что Киев недавно отвергал идею переговоров с Россией.