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Зачем Зеленский настаивал на присутствии Путина в Стамбуле: эксперт раскрыл суть трюка

RS: Зеленский настаивал на присутствии Путина в Стамбуле из-за Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский настаивал на личном присутствии президента РФ Владимира Путина на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в четверг 15 мая для того, чтобы добиться расположение американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал военный эксперт Анатоль Ливен.

«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это манёвром или трюком Зеленского, чтобы получить благосклонность Трампа, а не серьёзным предложением», — написал Ливен в статье для издания Responsible Statecraf, напомнив, что Киев недавно отвергал идею переговоров с Россией.

Ранее Зеленский заявлял, что возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле может стать решающим фактором.

Накануне Кремль опубликовал состав делегации России, которая поедет в четверг в Стамбул. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

При этом глава Крыма Аксенов указал на то, что Киев хочет использовать для перевооружения предполагаемую договоренность о перемирии.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию событий в Стамбуле здесь.