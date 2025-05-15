Стало известно о состоянии покалеченной в Дубае украинской модели Ковальчук

21-летняя Мария была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае, suffering от переломов позвоночника, рук и ног. Правоохранительные органы Дубая считают, что травмы являются следствием падения с высоты. Однако семья и близкие модели подозревают, что она могла стать жертвой торговли людьми и насилия.