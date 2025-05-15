Скончался один из создателей первой водородной бомбы Ричард Гарвин

Американский физик Ричард Лоуренс Гарвин, который участвовал в разработке первой в мире водородной бомбы, скончался в возрасте 97 лет, написала газета The New York Times со ссылкой на сына покойного.
Исследователь умер 13 мая в своем доме в городе Скарсдейл (штат Нью-Йорк).
Гарвин родился 19 апреля 1928 года в Кливленде (штат Огайо). В 21 год он защитил докторскую диссертацию по физике. Его научным руководителем был лауреат Нобелевской премии Энрико Ферми.
Вместе с физиком Робертом Оппенгеймером Гарвин вошёл в группу, работавшей над созданием атомного оружия. Он создал конструкцию термоядерной бомбы, которую испытали на атолле Эниветок в 1952 году.
За свою научную карьеру Гарвин опубликовал более 500 работ.