В городе Башкирии скончался начальник Управления физкультуры и спорта мэрии

В Салавате скоропостижно скончался начальник Управления физической культуры и спорта администрации Андрей Прокопов. Он был заслуженным работником физической культуры Республики Башкортостан, отличником образования и тренером.
По словам тех, кто его знал, он посвятил свою жизнь развитию спорта в городе.
«С начала 90-х годов Андрей Анатольевич был тренером по баскетболу, воспитывал в детях любовь к спорту, активному образу жизни, здоровью. Под его руководством салаватские баскетболисты не однократно становились победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований», — рассказали в Управлении, которое Андрей Прокопов возглавлял с 2014 года.
Прощание с покойным состоится 16 мая в 10:45 в спортшколе «Алмаз».