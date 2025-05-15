В городе Башкирии скончался начальник Управления физкультуры и спорта мэрии

«С начала 90-х годов Андрей Анатольевич был тренером по баскетболу, воспитывал в детях любовь к спорту, активному образу жизни, здоровью. Под его руководством салаватские баскетболисты не однократно становились победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований», — рассказали в Управлении, которое Андрей Прокопов возглавлял с 2014 года.