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В городе Башкирии скончался начальник Управления физкультуры и спорта мэрии

Все, кто его знал, назвал уход невосполнимой утратой.

Источник: Администрация Салавата

В Салавате скоропостижно скончался начальник Управления физической культуры и спорта администрации Андрей Прокопов. Он был заслуженным работником физической культуры Республики Башкортостан, отличником образования и тренером.

По словам тех, кто его знал, он посвятил свою жизнь развитию спорта в городе.

«С начала 90-х годов Андрей Анатольевич был тренером по баскетболу, воспитывал в детях любовь к спорту, активному образу жизни, здоровью. Под его руководством салаватские баскетболисты не однократно становились победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований», — рассказали в Управлении, которое Андрей Прокопов возглавлял с 2014 года.

Прощание с покойным состоится 16 мая в 10:45 в спортшколе «Алмаз».