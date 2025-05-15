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Зеленский не может встречаться с Мединским в Стамбуле: в Киеве объяснили, почему

Советник Подоляк: Зеленский не может встречаться с Мединским из-за статуса.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не может встречаться с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле. С таким заявлением в интервью украинскому «Пятому каналу» выступил советник главы киевского режима Михаил Подоляк.

«Президент не может встречаться (с Мединским — прим. ред.), тем более не совсем ясный статус будет», — объяснил украинский чиновник.

Накануне Подоляк заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет разговаривать ни с кем другим, кроме главы России Владимира Путина. По словам украинского чиновника, даже министр иностранных дел Сергей Лавров не уполномочен разговаривать с Зеленским и решать какие-либо вопросы относительно урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список членов российской делегации на переговорах, а также экспертов, которые будут помогать им.

Позже эксперты объяснили, почему российский лидер снова отправил в Турцию Мединского, выбрал именно Стамбул место проведения встречи делегаций и дату 15 мая.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле.