Зеленский не может встречаться с Мединским в Стамбуле: в Киеве объяснили, почему

Накануне Подоляк заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет разговаривать ни с кем другим, кроме главы России Владимира Путина. По словам украинского чиновника, даже министр иностранных дел Сергей Лавров не уполномочен разговаривать с Зеленским и решать какие-либо вопросы относительно урегулирования конфликта на Украине.