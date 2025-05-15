Народную артистку России Веру Васильеву обокрали мошенники на 215 тысяч рублей

Далее он стал убеждать артистку, что место, в котором она раньше работала, начали проверять сотрудники полиции. Он добавил, что Васильева якобы до сих пор числится работником и незаконно получает зарплату, из-за чего ею заинтересовались «сотрудники ФСБ».