В России резко сократилось число работающих на стройках мигрантов

«Количество мигрантов, работающих на российских стройках, упало в первом квартале 2025 года в абсолютных значениях на 15−20% относительно прошлого года — до 500 тысяч человек», — приводит слова Антона Глушкова РИА Недвижимость. При этом он отметил, что доля иностранных работников в общем количестве занятых в строительстве выросла и теперь составляет 14−15%. Глава НОСТРОЯ объяснил такую динамику снижением потребности в рабочей силе из-за замедления темпов строительства в России, а также ужесточением миграционной политики. По его словам, это позволяет повысить качество иностранной рабочей силы и уравнять условия конкуренции. «Качество иностранной рабочей силы… растет: в отрасли остаются именно те, кто действительно производителен… россиянам стало проще выдерживать конкуренцию с иностранной рабочей силой… разница в пользу россиян по зарплате не превышает 10−15% в зависимости от региона», — сказал.