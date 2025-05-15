Минобороны Венгрии опровергло сообщения о сбитом украинском БПЛА

В Минобороны Венгрии заявили, что информация о якобы сбитом беспилотном летательном аппарате, принадлежащем Украине, не соответствует действительности.
В ведомстве рассказали, что истребители Gripen были подняты в воздух в связи с учебной тревогой. Кроме того, самолёты сопровождали планер, который сбился с маршрута.
В сообщении МО Венгрии сказано, что сведения о беспилотнике появились в соцсетях.
Напомним, издание Magyar Hirlap проинформировало, что Будапешт сбил украинский беспилотный летательный аппарат в районе границы.
В материале говорилось, что дрон обнаружили с помощью радара в воздушном пространстве Венгрии.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против венгерской стороны.