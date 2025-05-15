WSJ: В Гренландии нашли военную базу США времен холодной войны

В Гренландии обнаружена заброшенная американская военная база. Ее нашли в ходе тестового испытания новой радарной системы ученые, работающие на НАСА. Издание The Wall Street Journal пишет, что база находится на севере Гренландии и представляет собой комплекс поселений, находящихся в толще ледового покрова и соединенных между собой сетью тоннелей.
Речь идет о базе Кэмп Сенчури, построенной во время холодной войны. База была частью реализации плана «Ледяной червь», который пытался осуществить Пентагон. Это было связано с размещением пусковых установок для ядерного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо присоединить Гренландию ради «мира во всем мире», вновь подтвердив свои амбиции на этот богатый ресурсами и стратегически важный остров, принадлежащий Дании.
На этом фоне Трамп не исключил возможность отправки войск США в Гренландию.
Тем временем претензии США на Гренландию вышли на новый уровень: о шпионах на острове заговорили публично.