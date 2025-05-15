WSJ: В Гренландии нашли военную базу США времен холодной войны

В Гренландии обнаружена заброшенная американская военная база. Ее нашли в ходе тестового испытания новой радарной системы ученые, работающие на НАСА. Издание The Wall Street Journal пишет, что база находится на севере Гренландии и представляет собой комплекс поселений, находящихся в толще ледового покрова и соединенных между собой сетью тоннелей.