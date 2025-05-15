В Перми обновят еще несколько остановок

В ближайшее время в Перми планируют обновить павильоны на нескольких остановках.
Заменят павильоны на остановках «Улица Максима Горького» по Луначарского, «Улица Островского» в обоих направлениях, «Улица Крупской» в обоих направлениях, «Бульвар Гагарина» в направлении в центр, «Универсам» в направлении в центр, рассказали в городском дептрансе.
В ведомстве напоминают, что на замену павильона требуется несколько дней, а после установки павильоны подключают и настраивают цифровые сервисы, что тоже занимает время.
На остановках «Южная» и «ЖБК-2» планируется установить павильоны из резервного фонда вместо изношенных конструкций. Установленные павильоны затем пройдут косметический ремонт и монтаж фриз-вывесок.