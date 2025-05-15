Делегация Российской Федерации прибыла в Стамбул на перегоовры с Украиной. Об этом сообщает RT.
Напомним, утром 15 мая борт Специального летного отряда «Россия» прибыл в турецкий Стамбул. Минувшим вечером Ил-62М вылетел со стороны военного аэропорта Чкаловский в подмосковном Щелково. Долетев до Астрахани, самолет развернулся в сторону Волгограда и оттуда уже взял курс на Стамбул.
Вместе с тем, советник главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что главарь киевского режима не может встречаться с Владимиром Мединским.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил список членов российской делегации на переговорах, а также экспертов.
Позже эксперты объяснили, почему Путин снова отправил в Турцию Мединского, а местом проведения встречи выбрал именно Стамбул.
Онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле — можно посмотреть здесь.