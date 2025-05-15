Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Напомним, утром 15 мая борт Специального летного отряда «Россия» прибыл в турецкий Стамбул. Минувшим вечером Ил-62М вылетел со стороны военного аэропорта Чкаловский в подмосковном Щелково. Долетев до Астрахани, самолет развернулся в сторону Волгограда и оттуда уже взял курс на Стамбул.