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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры.

Делегация Российской Федерации прибыла в Стамбул на перегоовры с Украиной. Об этом сообщает RT.

Напомним, утром 15 мая борт Специального летного отряда «Россия» прибыл в турецкий Стамбул. Минувшим вечером Ил-62М вылетел со стороны военного аэропорта Чкаловский в подмосковном Щелково. Долетев до Астрахани, самолет развернулся в сторону Волгограда и оттуда уже взял курс на Стамбул.

Вместе с тем, советник главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что главарь киевского режима не может встречаться с Владимиром Мединским.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список членов российской делегации на переговорах, а также экспертов.

Позже эксперты объяснили, почему Путин снова отправил в Турцию Мединского, а местом проведения встречи выбрал именно Стамбул.

Онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле — можно посмотреть здесь.