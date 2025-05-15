В Мегете возведут транспортно-логистический комплекс площадью более 400 гектаров

Особое внимание уделили реставрации памятников. В списке — 30 объектов, включая дом Чехова в Иркутске (здесь писатель жил в 1890 году), особняк архитектора Рассушина в Усолье-Сибирском и здание старинной почтовой конторы. Для инвесторов, готовых вложиться в их восстановление, готовится льготная кредитная программа.