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В Мегете возведут транспортно-логистический комплекс площадью более 400 гектаров

Создание объекта позволит улучшить ситуацию с логистикой грузов в регионе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошла рабочая встреча по одному из самых амбициозных проектов региона — «Байкальская слобода», который входит в федеральную программу «5 морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, один из главных вопросов — передача земель под инженерные и транспортные сети. Без этого невозможно обеспечить будущий курорт коммуникациями.

— Обсудили стратегию освоения площадки площадью более 400 гектаров в поселке Мегет. Планируем разместить на ней транспортно-логистический комплекс. Создание такого объекта позволит существенно улучшить ситуацию с логистикой грузов в регионе и положительно скажется на развитии экспортного потенциала наших производителей, — написал в соцсетях глава региона.

Особое внимание уделили реставрации памятников. В списке — 30 объектов, включая дом Чехова в Иркутске (здесь писатель жил в 1890 году), особняк архитектора Рассушина в Усолье-Сибирском и здание старинной почтовой конторы. Для инвесторов, готовых вложиться в их восстановление, готовится льготная кредитная программа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в службу заботы форума «Байкал» подано 143 заявки.