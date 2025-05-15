В Мегете возведут транспортно-логистический комплекс площадью более 400 гектаров

В Иркутске прошла рабочая встреча по одному из самых амбициозных проектов региона — «Байкальская слобода», который входит в федеральную программу «5 морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, один из главных вопросов — передача земель под инженерные и транспортные сети. Без этого невозможно обеспечить будущий курорт коммуникациями.
— Обсудили стратегию освоения площадки площадью более 400 гектаров в поселке Мегет. Планируем разместить на ней транспортно-логистический комплекс. Создание такого объекта позволит существенно улучшить ситуацию с логистикой грузов в регионе и положительно скажется на развитии экспортного потенциала наших производителей, — написал в соцсетях глава региона.
Особое внимание уделили реставрации памятников. В списке — 30 объектов, включая дом Чехова в Иркутске (здесь писатель жил в 1890 году), особняк архитектора Рассушина в Усолье-Сибирском и здание старинной почтовой конторы. Для инвесторов, готовых вложиться в их восстановление, готовится льготная кредитная программа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в службу заботы форума «Байкал» подано 143 заявки.