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В непогоду к омичам начали массово «ломиться» неожиданные гости

Укрытия от дождя искали млекопитающие отряда рукокрылых.

Источник: SuperOmsk.ru

Трехдневные проливные дожди, похоже, спровоцировали массовое нашествие неожиданных «гостей» в квартирах омичей. Речь идет о летучих мышах, которые, по всей видимости, искали укрытия от стихии.

Так, за прошедшие три дня сообщения о проникновении этих зверьков на балконы, в подъезды и квартиры приняли достаточно массовый характер.

Судя по сообщению из социальных сетей, одна из летучих мышей ворвалась в квартиру в Амуре, что в Центральном административном округе Омска. Ловить животное пришлось сачком.

Жители дома по улице Крупской, что на Левобережье Омска, сообщили «СуперОмску», что к ним летучая мышь пыталась пробраться во вторник, 13 мая 2025 года. Напомним, что в этот день в Омске также наблюдался сильный, практически не прекращающий дождь. Как можно видеть на фото ниже, зверек застрял в москитной сетке.

Источник: Соцсети

Также в среду, 14 мая 2025 года, летучие мыши замечены в подъездах многоквартирных домов в микрорайоне «Кузьминки» в Кировском административном округе Омска.