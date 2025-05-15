В непогоду к омичам начали массово «ломиться» неожиданные гости

Жители дома по улице Крупской, что на Левобережье Омска, сообщили «СуперОмску», что к ним летучая мышь пыталась пробраться во вторник, 13 мая 2025 года. Напомним, что в этот день в Омске также наблюдался сильный, практически не прекращающий дождь. Как можно видеть на фото ниже, зверек застрял в москитной сетке.