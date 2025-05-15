В непогоду к омичам начали массово «ломиться» неожиданные гости

Трехдневные проливные дожди, похоже, спровоцировали массовое нашествие неожиданных «гостей» в квартирах омичей. Речь идет о летучих мышах, которые, по всей видимости, искали укрытия от стихии.
Так, за прошедшие три дня сообщения о проникновении этих зверьков на балконы, в подъезды и квартиры приняли достаточно массовый характер.
Судя по сообщению из социальных сетей, одна из летучих мышей ворвалась в квартиру в Амуре, что в Центральном административном округе Омска. Ловить животное пришлось сачком.
Жители дома по улице Крупской, что на Левобережье Омска, сообщили «СуперОмску», что к ним летучая мышь пыталась пробраться во вторник, 13 мая 2025 года. Напомним, что в этот день в Омске также наблюдался сильный, практически не прекращающий дождь. Как можно видеть на фото ниже, зверек застрял в москитной сетке.
Также в среду, 14 мая 2025 года, летучие мыши замечены в подъездах многоквартирных домов в микрорайоне «Кузьминки» в Кировском административном округе Омска.