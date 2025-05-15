Треть россиян считают затраты в 1−2 миллиона рублей оптимальными для свадьбы

Более трети российских пар считают, что 1−2 миллиона рублей — оптимальная общая стоимость организации свадебного торжества. Соответствующая информация следует из исследования, проведенного ювелирной сетью «585*Золотой» и аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
— Однако в реальности такими средствами располагает только 4 процента опрошенных. Сумму до 500 000 рублей планируют потратить на торжество около четверти россиян (24 процентов), 7 процентов готовы отдать на праздник от 500 001 до 1 000 000 рублей, — отметили в исследовании.
При этом потратить больше двух миллионов рублей на свадьбу могут лишь 8 процентов россиян.
Кроме того, около 80 процентов респондентов считает, что оформлять кредит на проведение торжества — это нормально.
Только 9 процентов опрошенных не собираются тратить заемные средства на свадьбу, а покрывать все за свой счет, передает РИА Новости.
Свадьба не ограничивается только выбором стиля церемонии, дресс-кода и ведущего мероприятия. Каждая невеста мечтает выглядеть безупречно, а значит, задумывается и о красоте кожи. Чтобы в день бракосочетания сиять не только от счастья, но и внешне, важно продумать план ухода заранее и включить в него эффективные бьюти-процедуры, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер, косметолог-эстетист Фатима Жумабаева.