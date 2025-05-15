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В Омске Nissan влетел на территорию кладбища и перевернулся

Пьяный водитель и пассажир получили тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 мая на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, нетрезвый 38-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением на повороте на Черлакский тракт. Машина свалилась в кювет, перевернулась и оказалась на кладбище.

«В результате аварии водитель и его пассажир, мужчина 1986 года рождения, доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки», — поделилась деталями инцидента пресс-служба. Деталями поделилась омской полиции.

УМВД опубликовало запись, на которой можно увидеть, что легковушка лежит на территории захоронения. Рядом — несколько раскореженных оградок.