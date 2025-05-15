В Шахтах мужчина сорвал золотую цепочку с прохожего

В Шахтах задержали грабителя, сорвавшего с прохожего золотую цепочку. Преступника помогли поймать очевидцы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Известно, что потерпевший возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него цепочку. Бдительные прохожие бросились в погоню и вызвали полицию. Грабитель попытался избавиться от украшения при виде правоохранителей. Его задержали, а цепочку вернули владельцу.
В отношении 35-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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