В Шахтах мужчина сорвал золотую цепочку с прохожего

Известно, что потерпевший возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него цепочку. Бдительные прохожие бросились в погоню и вызвали полицию. Грабитель попытался избавиться от украшения при виде правоохранителей. Его задержали, а цепочку вернули владельцу.