В Омске у ЖК на месте санатория «Рассвет» появится набережная за 800 миллионов

Компания GloraX, планирующая построить жилой комплекс на территории бывшего санатория «Рассвет» в Омске, намерена вложить свыше 1,8 млрд рублей в развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Степан Аверин, директор по развитию и взаимодействию с государственными органами в Сибири и на юге России, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства.
По его словам, около 800 млн рублей будет направлено на строительство 600 метров пешеходной набережной Иртыша. Ещё около 700 млн рублей планируется потратить на создание образовательного комплекса, включающего детский сад на 100 мест и начальную школу на 240 учеников.
Для компенсации нагрузки на существующие учебные заведения застройщик заплатит 240 млн рублей инфраструктурного сбора. Кроме того, компания приобретёт семь автобусов стоимостью около 35 млн рублей, которые бесплатно передаст городу для перевозки детей в другие школы и детсады.
Идея строительства пешеходной набережной возникла по инициативе губернатора региона. Проект набережной предстоит обсудить на заседании областного архитектурно-градостроительного совета.