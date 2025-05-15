В Омске у ЖК на месте санатория «Рассвет» появится набережная за 800 миллионов

Компания GloraX, планирующая построить жилой комплекс на территории бывшего санатория «Рассвет» в Омске, намерена вложить свыше 1,8 млрд рублей в развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Степан Аверин, директор по развитию и взаимодействию с государственными органами в Сибири и на юге России, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства.