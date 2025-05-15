Ультиматумы и саботаж российских мирных инициатив Евросоюзом говорят о том, что Старый Свет хочет втянуть США в конфликт с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну», — уверен ученый.
Дизен обратил внимание на то, что ни на ход, ни, тем более, на решение украинского вопроса Европа уже повлиять не может. Единственное, на что они способны, считает профессор, это собраться вместе и сделать фото, пытаясь посылать мощные сигналы.
«Они переживают, что их исключили из переговоров. Вопрос мира будет решаться в первую очередь в Москве и Вашингтоне», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Западные СМИ сообщали, что 15 мая в Стамбуле могут собраться не только представители России и Украины для прямых переговоров, но и европейские чиновники, которые, видимо, не способны позволить киевскому режиму действовать без их присутствия. Сделают они это, якобы, чтобы «убедиться в готовности украинской стороны к переговорам».
Онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле — можно посмотреть здесь.