Западные СМИ сообщали, что 15 мая в Стамбуле могут собраться не только представители России и Украины для прямых переговоров, но и европейские чиновники, которые, видимо, не способны позволить киевскому режиму действовать без их присутствия. Сделают они это, якобы, чтобы «убедиться в готовности украинской стороны к переговорам».