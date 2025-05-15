Автобус с фото Димаша разъезжает по Бразилии

Оказалось, что в честь дня рождения Димаша бразильский фан-клуб продолжил акцию «Dimash on the Road». Об этом передает пресс-служба певца. В рамках проекта уже второй год подряд один из городских автобусов полностью оформлен изображениями казахстанского артиста и курсирует по улицам крупного бразильского города Форталеза.