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Автобус с фото Димаша разъезжает по Бразилии

В бразильском городе Форталеза курсирует автобус с фотографиями казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Источник: dimashnews

Оказалось, что в честь дня рождения Димаша бразильский фан-клуб продолжил акцию «Dimash on the Road». Об этом передает пресс-служба певца. В рамках проекта уже второй год подряд один из городских автобусов полностью оформлен изображениями казахстанского артиста и курсирует по улицам крупного бразильского города Форталеза.

Портрет Димаша сопровождается надписью: «Самый необыкновенный голос в мире!» Кроме фотографии певца и слогана, на задней части автобуса размещен QR-код, ведущий на выступление Димаша с песней «Sos d’un terrien en détress» на его Digital Show 2021 года.

Также на автобусе указаны города, где уже анонсированы концерты Димаша: Барселона, Берлин и Лондон.