Минтруд: в 2026 году проблем с распределением праздничных дней не будет

В 2026 году не будет проблем с распределением выходных и праздничных дней. Об этом заявил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации.
По данным производственного календаря, в текущем году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных, из которых 14 — праздничные.
«Я убеждён, что и в следующем году всё будет хорошо», — подчеркнул министр, слова которого приводит РИА Новости.
Перечень нерабочих праздничных дней определён статьёй 112 Трудового кодекса. Он включает не только новогодние и майские праздники, но и День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.
Напомним, неделя с четырьмя выходными днями ожидает жителей РФ в июне из-за празднования Дня России. Выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта.