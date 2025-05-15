Россиян предупредили об опасности использования пиратских приложений для телевизоров

Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов на ТВ-приставках могут представлять серьезную угрозу безопасности. Как сообщил РИА Новости Юлий Шабалин, директор по продукту компании AppSec Solutions, в таких программах часто скрывается вредоносный код, способный заразить всю систему.
Эксперты по кибербезопасности начали исследовать приложения для онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Первые проверки показали, что уязвимостей в них не меньше, чем в мобильных приложениях. Особенно рискуют владельцы недорогих Android-приставок, которые часто скачивают контент из сомнительных источников.
Шабалин пояснил, что злоумышленники могут внедрить в приложения скрытый функционал, позволяющий получить удаленный доступ к устройству. В результате приставка может стать частью ботнет-сети или использоваться для кражи данных, включая банковские карты, привязанные к официальным сервисам.
Риски возрастают, если зараженная приставка подключена к системе «умного дома». В этом случае злоумышленники получают еще больше возможностей для атак.
Ранее киберполиция МВД России опубликовала список конфиденциальных данных, который категорически запрещено разглашать посторонним. Специалисты подчеркивают, что даже незначительная на первый взгляд информация может стать началом мошеннической схемы.