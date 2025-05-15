Россиян предупредили об опасности использования пиратских приложений для телевизоров

Эксперты по кибербезопасности начали исследовать приложения для онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Первые проверки показали, что уязвимостей в них не меньше, чем в мобильных приложениях. Особенно рискуют владельцы недорогих Android-приставок, которые часто скачивают контент из сомнительных источников.