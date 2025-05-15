В конкурсной программе «Коляда-Plays» сыграют 24 спектакля

В начале недели на проведение фестиваля были оформлены необходимые документы. «Мы оформили все документы по требованию Департамента культуры города и выполнили требование о “наличие паспорта безопасности во исполнение пункта 12 протокола заседания антитеррористической комиссии”. Теперь ждем в гости налоговую, пожарников, Роспотребнадзор, санэпидемстанцию и все остальные карающие органы», — сказал Николай Коляда. Он подчеркнул, что мероприятие состоится в любом случае, и если на территории города его запретят проводить, то спектакли будут играть на даче драматурга в Логиново, что «даже веселее будет».