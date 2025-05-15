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Записать ребенка в детский сад в Татарстане: пошаговая инструкция

Подать заявление на зачисление ребенка в детский сад могут как граждане России, так и иностранцы. Как правильно это сделать — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Способы подачи заявления.

Существует несколько способов подачи:

— через портал госуслуг РФ;

— в управлении образования по месту жительства;

— через республиканский портал государственных услуг.

Подать заявку возможно уже после появления ребенка на свет — как только будут оформлены основные документы: свидетельство о рождении и СНИЛС.

Если татарстанцам необходимо оформить сразу нескольких детей, заявление на каждого ребенка подается отдельно.

Порядок подачи через госуслуги.

— авторизуйтесь на сайте и перейдите в раздел соответствующей услуги. Учетная запись должна быть подтвержденной.

— заполните форму, указав требуемую информацию и данные документов. Укажите дату предполагаемого зачисления, предпочтительные детские сады, тип группы (например, оздоровительная), режим пребывания (полный день, сокращенный и т. д.).

После подачи заявление будет направлено на рассмотрение. Как только наступит указанная дата и появится свободное место, в личном кабинете появится направление.

Если заявление подавалось лично, следует дождаться обратной связи от учреждения. Для получения уведомлений на госуслугах жители Татарстана могут активировать функцию электронного информирования.