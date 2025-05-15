Записать ребенка в детский сад в Татарстане: пошаговая инструкция

Способы подачи заявления.
Существует несколько способов подачи:
— через портал госуслуг РФ;
— в управлении образования по месту жительства;
— через республиканский портал государственных услуг.
Подать заявку возможно уже после появления ребенка на свет — как только будут оформлены основные документы: свидетельство о рождении и СНИЛС.
Если татарстанцам необходимо оформить сразу нескольких детей, заявление на каждого ребенка подается отдельно.
Порядок подачи через госуслуги.
— авторизуйтесь на сайте и перейдите в раздел соответствующей услуги. Учетная запись должна быть подтвержденной.
— заполните форму, указав требуемую информацию и данные документов. Укажите дату предполагаемого зачисления, предпочтительные детские сады, тип группы (например, оздоровительная), режим пребывания (полный день, сокращенный
После подачи заявление будет направлено на рассмотрение. Как только наступит указанная дата и появится свободное место, в личном кабинете появится направление.
Если заявление подавалось лично, следует дождаться обратной связи от учреждения. Для получения уведомлений на госуслугах жители Татарстана могут активировать функцию электронного информирования.