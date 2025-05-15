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L'AntiDiplomatico: исключение из переговоров в Турции стало кошмаром для ЕС

Колумнист Стателло рассказала, что «все, кто не придёт на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню».

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие государств ЕС на переговорах в Турции, касающихся Украины, является «кошмаром» для Европейского союза, заявила колумнист из Италии Клара Стателло.

«Исключение из переговорного процесса — это кошмар основных европейских стран и Брюсселя. Все, кто не придёт на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню», — говорится в её материале, который обнародовало издание L Antidiplomatico.

Стателло выразила мнение, что Соединённые Штаты и Российская Федерация, возможно, действовали согласованно. Она не исключила, что США и РФ определили совместную стратегию в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа, которая состоялась в Кремле.

«Отсутствие диалога с европейцами соответствует чёткой стратегии: непризнанию веса этих субъектов в переговорном процессе», — говорится в публикации.

Напомним, прямые переговоры Российской Федерации и Украины состоятся в четверг на территории Турции. В Стамбуле будет присутствовать Зеленский и делегация из Киева.

Ранее сообщалось, что делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский.