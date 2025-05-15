Отсутствие государств ЕС на переговорах в Турции, касающихся Украины, является «кошмаром» для Европейского союза, заявила колумнист из Италии Клара Стателло.
«Исключение из переговорного процесса — это кошмар основных европейских стран и Брюсселя. Все, кто не придёт на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню», — говорится в её материале, который обнародовало издание L Antidiplomatico.
Стателло выразила мнение, что Соединённые Штаты и Российская Федерация, возможно, действовали согласованно. Она не исключила, что США и РФ определили совместную стратегию в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа, которая состоялась в Кремле.
«Отсутствие диалога с европейцами соответствует чёткой стратегии: непризнанию веса этих субъектов в переговорном процессе», — говорится в публикации.
Напомним, прямые переговоры Российской Федерации и Украины состоятся в четверг на территории Турции. В Стамбуле будет присутствовать Зеленский и делегация из Киева.
Ранее сообщалось, что делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский.