17 мая в Москве состоится возрожденная эстафета по Садовому кольцу. Протяженность маршрута составит 15 км.
Первая эстафета состоялась 2 мая 1922 года, но через два года в истории состязания наступил двухлетний перерыв. В 1927 году молодой журналист «Вечерней Москвы» Герман Колодный убедил главного редактора газеты Дмитрия Антошкина в необходимости возродить городскую эстафету. На свои деньги Колодный купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, ставший на многие годы главным переходящим трофеем для победителей соревнования на приз «Вечерней Москвы». С 2013 года проведение эстафеты в ее традиционном формате прервалось окончательно.
Возрождение исторической традиции состоится 17 мая в 7 часов утра. Старт эстафеты расположен по адресу: Зубовский бульвар, 4, стр. 1 (здание «РИА Новости»), финиш — около ЦПКиО им. Горького.
Общий денежный призовой фонд составит 1,5 миллиона рублей, также среди призов — новые автомобили «Москвич 3е». Все участники эстафеты получат финишные медали, а команды победителей и призеров — кубки.
Программа эстафеты.
06:00 — Открытие стартового и финишного городков, начало работы раздевалок и камер хранения07:00 — Старт эстафеты07:05 — Старт забега на 15 км07:30 — Окончание активностей на старте09:00 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка09:30 — Награждение победителей эстафеты и забега на 15 км09:45 — Закрытие финиша09:45 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка10:15 — Окончание активностей в финишном городке.
Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы, совместно с Беговым сообществом и при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.