В Москве состоится возрожденная эстафета по Садовому кольцу

Первая эстафета состоялась 2 мая 1922 года, но через два года в истории состязания наступил двухлетний перерыв. В 1927 году молодой журналист «Вечерней Москвы» Герман Колодный убедил главного редактора газеты Дмитрия Антошкина в необходимости возродить городскую эстафету. На свои деньги Колодный купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, ставший на многие годы главным переходящим трофеем для победителей соревнования на приз «Вечерней Москвы». С 2013 года проведение эстафеты в ее традиционном формате прервалось окончательно.