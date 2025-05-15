В Беларуси сегодня отмечают День семьи

В Беларуси с 12 по 17 мая проходит республиканская акция «Вместе — за крепкую и здоровую семью», приуроченная к Дню семьи. Мероприятия акции охватывают все регионы страны и включают образовательные, культурные, спортивные и социальные инициативы. В праздновании Дня семьи также участвуют учреждения культуры. Практически во всех театрах, кинотеатрах и музеях запланированы мероприятия для семей с детьми. Кроме того, в учреждениях образования 15 мая будет проведен единый урок, посвященный Дню семьи, а 17 мая во всех регионах состоятся праздничные концерты, в парках или зонах отдыха будут организованы мероприятия для активного времяпрепровождения семей с детьми и молодежи. В Минске состоится семейный праздник в Центральном детском парке им. М. Горького с концертами и активностями.