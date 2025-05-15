В Беларуси сегодня отмечают День семьи

Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2024 году в стране были заключены 46 242 брака.
В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей — на данный момент насчитывается более 2,6 млн семей. При этом 9,2% белорусских семей воспитывают троих и более детей.
Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр соцуслуг. По данным Минтруда, расходы на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в 2024 году составили Br3,38 млрд, по материнству — Br277,4 млн.
Ряд гарантий и поддержка реализуются и в семьях, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время в стране около 16 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них на воспитании в замещающих семьях (опекунские и приемные семьи), а также в детских домах семейного типа, по результатам первого квартала 2025 года, находятся более 12,8 тыс. детей. Для них предусмотрено государственное обеспечение: ежемесячные денежные выплаты их приемным родителям, родителям-воспитателям, опекунам, а также возмещение средств на коммунальные услуги, которые связаны с содержанием детей-сирот.
Меры государственной поддержки действуют также для семей, усыновивших детей. Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 330 «О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей» предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на усыновленных детей до достижения ими возраста 16 лет.
Одной из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей в Беларуси является семейный капитал — единовременное предоставление безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2025 года составляет Br33 275. По состоянию на 1 мая 2025 года для многодетных семей открыто 145 880 депозитных счетов «Семейный капитал». Из них 82,6 тыс. депозитных счетов — на $826 млн, 63,2 тыс. — на сумму Br1,65 млрд. Кроме того, ежегодно многодетным семьям оказывается единовременная материальная помощь к началу учебного года.
Важнейшим направлением белорусской государственной семейной политики является охрана материнства и детства. Государственная поддержка семьи направлена не только на повышение уровня рождаемости и рост материального благосостояния населения, но и на укрепление семьи как социального института, нравственной основы устойчивого развития общества. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина и личности, поэтому семья — основа развития нации, важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение традиций, духовных и нравственных ценностей. В текущем пятилетии семейная политика направлена на популяризацию в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни. Это предусмотрено госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021−2025 годы.
В Беларуси с 12 по 17 мая проходит республиканская акция «Вместе — за крепкую и здоровую семью», приуроченная к Дню семьи. Мероприятия акции охватывают все регионы страны и включают образовательные, культурные, спортивные и социальные инициативы. В праздновании Дня семьи также участвуют учреждения культуры. Практически во всех театрах, кинотеатрах и музеях запланированы мероприятия для семей с детьми. Кроме того, в учреждениях образования 15 мая будет проведен единый урок, посвященный Дню семьи, а 17 мая во всех регионах состоятся праздничные концерты, в парках или зонах отдыха будут организованы мероприятия для активного времяпрепровождения семей с детьми и молодежи. В Минске состоится семейный праздник в Центральном детском парке им. М. Горького с концертами и активностями.