17 мая будет временно закрыто движение на Садовом кольце

16 и 17 мая в центре Москвы введут временные ограничения и перекроют для движения транспорта несколько улиц. 17 мая нельзя будет проехать в том числе по Садовому кольцу. Это связано с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты.
16 мая с 15:00 до 23:59 и 17 мая с 20:00 до 23:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). А 17 мая с 00:01 до 20:00 движение на этих участках перекроют полностью.
17 мая с 06:00 до окончания спортивных мероприятий нельзя будет проехать по Садовому кольцу в обоихнаправлениях и по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). С 13:30 до завершения мероприятий движение ограничат на улице Плющихе (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского) и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы).
Кроме того, 16 мая с 00:01 нельзя будет парковаться на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и улицы Плющихи (от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского), в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского (от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы), а 17 мая с 00:01 — на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий.
Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты. Актуальную информацию можно найти наофициальном сайте Центра организации дорожного движения.
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