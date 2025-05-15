17 мая будет временно закрыто движение на Садовом кольце

16 мая с 15:00 до 23:59 и 17 мая с 20:00 до 23:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). А 17 мая с 00:01 до 20:00 движение на этих участках перекроют полностью.