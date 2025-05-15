Индекс Мосбиржи снизился после утверждения делегации РФ для встречи в Стамбуле

Известный историк и политолог Сергей Станкевич, комментируя для сайта KP.RU состав российской делегации, обратил внимание на то, что ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, который руководил российскими переговорщиками в 2022 году. По словам Станкевича, таким образом Россия подчеркивает, что она не начинает новых переговоров, но возобновляет те, что были прерваны по вине подталкиваемой Западом Украины. Символическую роль играет также дата начала переговоров — так как в 2022 году именно 15 мая они были прерваны.