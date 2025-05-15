Индекс Мосбиржи снизился после утверждения делегации РФ для встречи в Стамбуле

Рублевый индекс Мосбиржи снизился после того, как решением президента РФ Владимира Путина был утвержден состав российской делегации, которая представит страну во время переговоров по урегулированию украинского кризиса. Это следует из графика, опубликованного на сайте Московской биржи.
На графике видно, что рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее сообщалось о его снижении на 0,78 процента.
Напомним, нкануне Кремль опубликовал состав делегации России, которая отправилась в четверг 15 мая на переговоры в Стамбул. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Вместе с Владимиром Мединским Российскую Федерацию на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Также в Стамбул направлена группа экспертов. Это Александр Зорин, представляющий Генштаб, Елена Подобреевская (управление президента по госполитике), Алексей Полищук (МИД) и Виктор Шевцов (Минобороны).
Украинская сторона, предположительно, будет представлена главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Также, по предварительным данным, в делегацию от Киева войдут глава украинского Минобороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник Зеленского Михаил Жовква.
Накануне появилась информация, что делегация Российской Федерации прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Известный историк и политолог Сергей Станкевич, комментируя для сайта KP.RU состав российской делегации, обратил внимание на то, что ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, который руководил российскими переговорщиками в 2022 году. По словам Станкевича, таким образом Россия подчеркивает, что она не начинает новых переговоров, но возобновляет те, что были прерваны по вине подталкиваемой Западом Украины. Символическую роль играет также дата начала переговоров — так как в 2022 году именно 15 мая они были прерваны.
Также сообщалось, что США делегируют в Турцию в качестве «наблюдателей» госсекретаря Рубио, и спецпредставителей президента Уиткоффа и Келлога, не предполагая их прямого участия в переговорах.
При этом президент США Дональд Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины, хотя ранее он допускал такую возможность.
Ранее Зеленский заявлял, что возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле может стать решающим фактором.
Напомним, сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров, собирая последние новости, аналитику, фото и видео из Стамбула.