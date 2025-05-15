Топ-5 главных новостей в Молдове 15 мая 2025: В Кишиневе девушка после ссоры с парнем бросилась под колеса автомобилей — трагедия; в самоубийстве авиадиспетчера в Кишиневе провластные СМИ тут же нашли &la

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 15 мая 2025:
1. В самоубийстве авиадиспетчера в Кишиневе провластные СМИ тут же нашли «руку СССР»: «Слава Богу, что он не развернул не туда самолеты и не погибли сотни людей» — мнение авиатора.
2. Жуткая трагедия в Кишиневе: Девушка после ссоры с молодым человеком бросилась под колеса автомобилей — спасти ее не удалось.
3. Жаркий день перед похолоданием и дождями: Жителей Молдовы ждут до +23 градусов — синоптики призвали наслаждаться недолгим теплом.
4. Медперсонал массово увольняется из больниц и поликлиник: Только за год молдавское здравоохранение потеряло 11 тысяч работников — что происходит.
5. Каша без молока, суп из костей и хлеб с жареным луком: Чем в условиях крайней нищеты жители Молдовы вынуждены кормить своих детей.
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