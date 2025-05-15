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Эксперт предупредила о новом виде мошенничестве с упоминанием Пенсионного фонда России

Мошенники начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда России и информируя о якобы возникшей ошибке в пенсионном стаже, с целью завладеть доступом к аккаунтам жертв на портале Госуслуги. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Мошенники используют ПФР для обмана россиян.

Мошенники начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда России и информируя о якобы возникшей ошибке в пенсионном стаже, с целью завладеть доступом к аккаунтам жертв на портале Госуслуги. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа», — сказала она в интервью РИА Новости. По ее словам, мошенники продолжают ошибочно ссылаться на Пенсионный фонд, несмотря на то, что с 2021 года вместо него функционирует Социальный фонд.

Далее злоумышленники предлагают записаться в электронную очередь для визита в офис, чтобы уточнить имеющиеся данные. При этом жертве необходимо предоставить код, который придет в SMS. Они утверждают, что код будет отправлен с Госуслуг, так как информация о стаже хранится именно там.

Эксперт подчеркивает, что для записи в Социальный фонд России не требуется сообщать код по телефону неизвестным лицам. Сотрудники фонда не звонят гражданам с подобными вопросами. «При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — добавила Храпунова.

Ранее МВД и Роскомнадзор уже предупреждали о схожих схемах мошенничества: злоумышленники представлялись сотрудниками различных ведомств, предлагали включить демонстрацию экрана на смартфоне или сообщить коды подтверждения для восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Такие действия приводили к утечке персональных данных и получению мошенниками доступа к счетам граждан.