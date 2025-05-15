Эксперт предупредила о новом виде мошенничестве с упоминанием Пенсионного фонда России

Мошенники используют ПФР для обмана россиян.
Мошенники начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда России и информируя о якобы возникшей ошибке в пенсионном стаже, с целью завладеть доступом к аккаунтам жертв на портале Госуслуги. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
«Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа», — сказала она в интервью РИА Новости. По ее словам, мошенники продолжают ошибочно ссылаться на Пенсионный фонд, несмотря на то, что с 2021 года вместо него функционирует Социальный фонд.
Далее злоумышленники предлагают записаться в электронную очередь для визита в офис, чтобы уточнить имеющиеся данные. При этом жертве необходимо предоставить код, который придет в SMS. Они утверждают, что код будет отправлен с Госуслуг, так как информация о стаже хранится именно там.
Эксперт подчеркивает, что для записи в Социальный фонд России не требуется сообщать код по телефону неизвестным лицам. Сотрудники фонда не звонят гражданам с подобными вопросами. «При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — добавила Храпунова.
Ранее МВД и Роскомнадзор уже предупреждали о схожих схемах мошенничества: злоумышленники представлялись сотрудниками различных ведомств, предлагали включить демонстрацию экрана на смартфоне или сообщить коды подтверждения для восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Такие действия приводили к утечке персональных данных и получению мошенниками доступа к счетам граждан.