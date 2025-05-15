Эксперт предупредила о новом виде мошенничестве с упоминанием Пенсионного фонда России

«Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа», — сказала она в интервью РИА Новости. По ее словам, мошенники продолжают ошибочно ссылаться на Пенсионный фонд, несмотря на то, что с 2021 года вместо него функционирует Социальный фонд.