Питание в петербургских школах с 1 сентября подорожает почти на 10%

Завтрак для учеников 5−8 классов будет стоить 176 рублей (было 160,6 рубля), за обед придется заплатить 264,1 рубля (было 240,9 рубля), а за комплексный — 440,1 рубля (было 401,5 рубля). Для старшей школы завтрак будет стоить 197,8 рубля (прежде 180,6 рубля), обед — 296,7 рубля (прежде 270,9 рубля), комплексный — 494,5 рубля (прежде 451,5 рубля).