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Питание в петербургских школах с 1 сентября подорожает почти на 10%

Смольный обновил цены на питание в городских школах в зависимости от класса обучения детей на 2025/2026 учебный год. «Ъ-СПб» выяснил, что его стоимость повысится на 9,6%.

Источник: Коммерсантъ

Документ опубликован на сайте городского правительства 14 мая. Стоимость завтрака для начальной школы составит 114,5 рубля (было 104,4 рубля), обеда — 171,8 рубля (было 156,5 рубля). Для остальных обучающихся первый прием пищи обойдется в 134,6 рубля (вместо 122,7 рубля), обед — 201,8 рубля (вместо 184,1 рубля), а комплексный обед — 336,4 рубля (вместо 306,8 рубля).

Завтрак для учеников 5−8 классов будет стоить 176 рублей (было 160,6 рубля), за обед придется заплатить 264,1 рубля (было 240,9 рубля), а за комплексный — 440,1 рубля (было 401,5 рубля). Для старшей школы завтрак будет стоить 197,8 рубля (прежде 180,6 рубля), обед — 296,7 рубля (прежде 270,9 рубля), комплексный — 494,5 рубля (прежде 451,5 рубля).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат петербургского ЗакСа предложил ввести ставку психолога во всех школах.