Украинский актер и бывший участник КВН Максим Нелипа погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили местные СМИ.
Информацию о его гибели подтвердила супруга артиста. По ее словам, Нелипа был ликвидирован 12 мая в ходе выполнения боевого задания.
Подробности произошедшего не разглашаются.
До службы в Вооруженных силах Украины Нелипа выступал в юмористической программе «Дизель шоу», которая пользовалась популярностью на Украине. В зону боевых действий он отправился в марте 2022 года, передает RT.
1 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации начальника радиоэлектронной борьбы нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулы на Красноармейском направлении в зоне СВО. Журналист уточнил, что боевика уничтожили российские дроны.
Также начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий был ликвидирован на фронте. Деталей уничтожения высокопоставленного командира ВСУ не приводится.
14 мая Помилованная президентом РФ Владимиром Путиным для обмена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко ликвидирована в зоне спецоперации.