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Появились фото со стройки Красногорского гидроузла под Омском

На площадке побывали Виталий Хоценко и глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрием Кирилловым посетили строительную площадку Красногорского водоподъемного гидроузла, возводимого у села Красная Горка, к северу от Омска.

Фото: Александр Труш.

В рамках рабочего визита главы Росводресурсов в регион, первые лица оценили текущий прогресс строительства стратегически важного объекта. Губернатор Хоценко подчеркнул, что ввод гидроузла в эксплуатацию позволит значительно улучшить водоснабжение Омска и близлежащих районов, а также позитивно повлияет на экологическую ситуацию и эстетику прибрежной зоны.

Фото: Александр Труш.

Помимо осмотра объекта, Хоценко и Кириллов обсудили вопросы финансирования мероприятий по расчистке русла реки Иртыш в границах парка «Зеленый остров» и программу восстановления Крутинских озер, включая реку Оша. Омская область рассчитывает на федеральную поддержку в реализации этих важных экологических проектов.