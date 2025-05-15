Появились фото со стройки Красногорского гидроузла под Омском

В рамках рабочего визита главы Росводресурсов в регион, первые лица оценили текущий прогресс строительства стратегически важного объекта. Губернатор Хоценко подчеркнул, что ввод гидроузла в эксплуатацию позволит значительно улучшить водоснабжение Омска и близлежащих районов, а также позитивно повлияет на экологическую ситуацию и эстетику прибрежной зоны.