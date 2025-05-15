Появились фото со стройки Красногорского гидроузла под Омском

Губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрием Кирилловым посетили строительную площадку Красногорского водоподъемного гидроузла, возводимого у села Красная Горка, к северу от Омска.
Фото: Александр Труш.
В рамках рабочего визита главы Росводресурсов в регион, первые лица оценили текущий прогресс строительства стратегически важного объекта. Губернатор Хоценко подчеркнул, что ввод гидроузла в эксплуатацию позволит значительно улучшить водоснабжение Омска и близлежащих районов, а также позитивно повлияет на экологическую ситуацию и эстетику прибрежной зоны.
Фото: Александр Труш.
Помимо осмотра объекта, Хоценко и Кириллов обсудили вопросы финансирования мероприятий по расчистке русла реки Иртыш в границах парка «Зеленый остров» и программу восстановления Крутинских озер, включая реку Оша. Омская область рассчитывает на федеральную поддержку в реализации этих важных экологических проектов.