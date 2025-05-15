По мнению чиновников Самары, приватизация кафе «Дача» на набережной — законна

Департамент управления имуществом городского округа Самара принял решение относительно дальнейшей судьбы небольшого объекта недвижимости, расположенного в историческом центре города.
Приказ, изданный 5 мая 2025 года, регламентирует порядок продажи муниципального имущества, находящегося в аренде у частного предприятия.
Речь идет о здании кафе под названием «Дача», общей площадью 17,3 квадратных метра, размещённом на земельном участке размером около 45 квадратов.
Оно располагается на живописной улочке Максима Горького, неподалеку от популярных мест отдыха горожан — центрального спуска Струковского парка и Вилоновского спуска к Волге.
Приватизировать объект планирует компания «Владелец-3», занимающаяся управлением объектами недвижимости. По данным ресурса Контур. Фокус, учредителем и руководителем фирмы выступает Артемий Черепанов — сын известного в прошлом чиновника, экс-министра имущественных отношений региона, покинувшего государственную службу ещё осенью 2021-го.
Сообщается, что стоимость приобретения здания составит порядка 1,25 миллионов рублей. Впрочем, инициатива вызвала волну недовольства среди самарцев, многие из которых выступили против приватизации столь символичного места.
Городские власти разъясняют: возможность приобрести муниципальную недвижимость существует у тех организаций, кто регулярно платит аренду и зарегистрирован в реестре малых и средних предприятий.
Если же предприниматель соответствует таким критериям, городская администрация должна организовать оценку стоимости недвижимости, утвердить её цену и предложить покупателю подписать соответствующий договор купли-продажи. Эти разъяснения приводятся изданием «СитиТраффик».
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